Balıkesir'de korona virüse karşı alınan tedbirler görüşüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de korona virüse karşı alınan tedbirler görüşüldü - Son Dakika

Balıkesir'de korona virüse karşı alınan tedbirler görüşüldü

6 saat önce

Vali Ersin Yazıcı başkanlığında Balıkesir'de korona virüse karşı alınan önlemler ve tedbirler görüşüldü.

Balıkesir'de korona virüse karşı alınan tedbirler görüşüldü, System.String[]

Vali Ersin Yazıcı başkanlığında Balıkesir'de korona virüse karşı alınan önlemler ve tedbirler görüşüldü. Vali Yazıcı, "Resmi kurumların yaptığı açıklamaların ve uyarıları dikkate alın" uyarısı yaptı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı Balıkesir'de yürütülen çalışmalar ve ilave alınacak tedbirleri değerlendirme toplantısı, Vali Ersin Yazıcı Başkanlığında gerçekleştirildi.


Tek gündem maddesinin korona virüs olduğu toplantıda; eğitim ve hijyen, halkı bilgilendirme çalışmaları, çalışanlar için alınacak tedbirler, camilerin, toplu taşıma araçlarının, okulların, yurtların ve kamu kurumlarının temizliği, Umre ibadetinden dönen vatandaşlar için alınan önlemler görüşüldü.


Valilik olarak izin vermeyeceğiz


Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Ersin Yazıcı, "Dünyanın birçok ülkesinde meydana gelen Koronavirüs (KOVID-19) salgını ile ilgili olarak Balıkesir'de de alınması gereken tedbirler ve bu tedbirler kapsamında neler yapabileceğimizi daha ayrıntılı görüşmek üzere bu toplantıyı düzenledik. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan kişisel hijyen kurallarına göre hareket etmemiz gerekiyor. Son günlerde birtakım kişiler, bazı ürünlerin fiyatlarını artırmak suretiyle haksız kazanç sağlarken, piyasa koşullarının da bu durumdan olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadırlar. Bu kişilere valilik olarak fırsat vermeyeceğiz. Yeni tip koronavirüse karşı Valilik başta olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, okullarda, camilerde, toplu taşıma araçlarında ve insanların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına başlandı. Tedbir amaçlı çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.


Gerçekleşen toplantıda İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, virüsten korunma yolları, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan kurallar, sağlık teşkilatı olarak Koronavirüs ile ilgili alınan tedbir ve önlemlerle ilgili bir sunum yaptı. Toplantının bitiminde son bir değerlendirmede bulunarak vatandaşlara seslenen Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesapları üzerinden gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemesini, resmi kurumların yaptığı açıklamaların ve uyarıların dikkate alınmasını istedi.


Dünyayı tehdit eden Koronavirüs nedeniyle Balıkesir'de alınan ve alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantıya Vali Ersin Yazıcı, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Vali Yardımcısı Şükrü Kara, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mürsel Sabancı, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, ilgili kurum amirleri ile diğer yetkililer katıldı. - BALIKESİR

Ersin Yazıcı, Koronavirüs, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:35 Kaynak: İHA
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