Balıkesir'de koronavirüsle mücadele için 125 ekip sahada çalışıyor - Son Dakika

Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarında 125 ekip sahada görev yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehrin her noktasında ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapan ekipler, tüm ilçe belediyeleri, resmi kurumlar, hastanelere de malzeme ve ekipman desteğinde bulunuyor.

Bu kapsamda 7 bin 500 tulum, 350 gözlük, 250 bin maske, 350 bin eldiven, 3 bin 500 ton yüzey dezenfektanı, 10 bin litre el dezenfektanı ile sırt pompası ve ateş ölçer dağıtımı yapıldı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara da temel gıda maddelerinin yer aldığı ihtiyaç kolileri ve sosyal yardım kartlarıyla destek veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 125 ekiple sahada olduklarını kaydetti.

Yılmaz, vatandaşlara her konuda yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, gereken tedbirleri aldıklarını ifade etti.