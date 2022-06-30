Balıkesir'de "Koruyucu Aile Günü" kutlandı - Son Dakika
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Balıkesir'de "Koruyucu Aile Günü" kutlandı

30.06.2022 11:45
Balıkesir'de "Koruyucu Aile Günü" kutlandı

Balıkesir'de, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Balıkesir'de, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Milli Kuvvetler Caddesi girişinde toplanan koruyucu aileler, çocuklar ve bazı kurumların yöneticileri ile 10Riders Motosiklet Derneği üyesi motosikletlilerin katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Ali Hikmetpaşa Meydanı'na ulaşan grup, ellerindeki yüzlerce balonu aynı anda havaya bıraktı. Daha sonra aileler ve çocukları müzik eşliğinde dans edip günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Elif Karataş, çocuk yararına hizmet vermeye kendini hazır hisseden herkesi koruyucu aile olmaya davet etti.

Koruyucu Aile Günü'nün ilkinin geçen yıl kutlandığını hatırlatan Karataş, "İlk olarak eğlenceli bir yürüyüş yaptık. Günün devamında Değirmen Boğazı'nda şenliğimiz olacak. Çocuklara yönelik oyun alanları kurduk. Aileler ve çocuklar gün boyu ikramlarımızla unutulmaz bir gün geçirecekler." dedi.

Karataş, Balıkesir'deki etkinliklere 220 ailenin katıldığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Koruyucu Aile Günü, Motosiklet, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 'Koruyucu Aile Günü' kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Balıkesir'de "Koruyucu Aile Günü" kutlandı - Son Dakika
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