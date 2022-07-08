Balıkesir'de köşeli yengeç örümceği görüntülendi - Son Dakika
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Balıkesir'de köşeli yengeç örümceği görüntülendi

08.07.2022 10:31

Burhaniye ilçesinde yaşayan bir ev kadının evinin perdesinde bulduğu örümceğin, Latince adı "thomisus onustus" olan köşeli yengeç örümceği olduğu belirlendi.

Burhaniye ilçesinde yaşayan bir ev kadının evinin perdesinde bulduğu örümceğin, Latince adı "thomisus onustus" olan köşeli yengeç örümceği olduğu belirlendi.

Geriş Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Aysel Benli, evindeki perdede pembe beyaz renkli bir örümcek fark etti. Benli, korkuyla örümceği bir kavanoza koyup, muhafaza altına aldı.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Zeytincilik Enstitüsü Müdürü ve entomolog Dr. Öğretim Üyesi Tuba Öncül Abacıgil tarafından incelenen örümceğin, köşeli yengeç örümceği olduğu tespit edildi.

Daha sonra örümcek, yeniden doğaya salındı.

Dr. Öğretim Üyesi Abacıgil, AA muhabirine, Latince adı "thomisus onustus" olan örümceğin halk arasında karın bölgesindeki desenlerinden dolayı "insan yüzlü" örümcek olarak da adlandırıldığını aktardı.

Doğada yaşayan bazı eklem bacaklı canlı türlerinin sahip oldukları renk, desen, şekil veya farklı davranışlarıyla insanoğlu tarafından zaman zaman ilgi çekici bulunduğuna işaret eden Abacıgil, şunları söyledi:

"Bu örümcek türünün ülkemizde Akdeniz, Doğu Anadolu, Ege, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde bulunduğu bilimsel araştırmalarla kayıt altına alınmıştır. Aynı türün farklı coğrafyalarda yayılış gösteren bireyleri, yaşamış oldukları bölgelerin farklı iklimsel ve coğrafik özellikleri sebebiyle, varyasyon göstererek beyaz, sarı, pembe ve yeşil gibi farklı vücut renklerine sahip olmaktadırlar. Ancak hangi renkte olursa olsun, bu tür karın kısmında bulunan girinti ve çıkıntılar sebebiyle sahip olduğu insan yüzüne benzeyen bir karın desenine sahiptir."

"Bilinen herhangi zararları bulunmamaktadır"

Abacıgil, beslenmek için pusuya yatarak avlarını yakaladıklarını belirterek, "Toprak zeminde, bitki üzerlerinde gezinmekte ya da yarıklara ve bitki taç altlarına gizlenmektedirler. Ayrıca çiçeklerin taç yapraklarının içinde gizlenip uçan böcekleri gece ya da gündüz yakalayabilmektedir. Bu örümcekler küçük ağız parçası üzerinde büyük olmayan dişlere sahiptir ve avı emerek kuruturlar. Bilinen herhangi bir zararları bulunmamaktadır." diye konuştu.

Örümceği evinde bulan Aysel Benli de pembe renkli örümceği ilk gördüğünde korktuğunu belirterek, bir kağıt parçası yardımıyla kavanoza koyarak muhafaza altına aldığını bildirdi.

İlk gördüğünde sinek sandığı örümcekten ürperdiğini dile getiren Benli, "Ben ona bakarken yere düştüğünü gördüm ve şaşırdım. Hayatımda hiç görmediğim bir şeydi. Evde hiç kimse yoktu. Bir cesaretle bir kavanoza koymayı becerdim." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de köşeli yengeç örümceği görüntülendi - Son Dakika

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