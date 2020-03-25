Balıkesir'de Kovid-19 önlemleri dolayısıyla yaşlı vatandaşın alışverişini bekçiler yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de Kovid-19 önlemleri dolayısıyla yaşlı vatandaşın alışverişini bekçiler yaptı - Son Dakika

Balıkesir'de Kovid-19 önlemleri dolayısıyla yaşlı vatandaşın alışverişini bekçiler yaptı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkışı sınırlandırılan yaşlı vatandaşın market alışverişini gece bekçileri yaptı.

Balıkesir'de Kovid-19 önlemleri dolayısıyla yaşlı vatandaşın alışverişini bekçiler yaptı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkışı sınırlandırılan yaşlı vatandaşın market alışverişini gece bekçileri yaptı.

Sahilkent Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Öznur Kavalalı, sokağa çıkışı sınırlandırıldığı için "Vefa Sosyal Destek Grubu"ndan yardım istedi.

Marketten ihtiyacı olan ürünlerin listesini Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gece bekçilerine veren Kavalalı'nın ihtiyaçları karşılanarak evine ulaştırıldı.

Bekçilere, "oğullarım" diyerek teşekkür eden Kavalalı, gazetecilere yaptığı açıklamada salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında evinden dışarı çıkmaması için yapılan çağrıları yerinde bulduğunu ve kendisinin de bunlara riayet ettiğini belirtti.

Mahallesinde ikamet eden diğer yaşlıların da ihtiyaçlarının yetkililer tarafından görüldüğünü ifade eden Öznur Kavalalı, "Herhangi bir şeye ihtiyaç olup olmadığını soruyorlar. Sağ olsun bekçilerimiz bizleri hiç boş bırakmıyorlar ve ihtiyacımız olduğunda seve seve yardımımıza koşuyorlar." dedi.

Kavalalı, kendilerine yardım eden yetkililere de teşekkür etti.

Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:56 Kaynak: AA

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