Balıkesir'de Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirler denetlendi - Son Dakika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili denetimlere katıldı.

Vali Hasan Şıldak, beraberinde Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve ekiplerle şehir merkezindeki Yeni Çarşı bölgesinde denetim yaptı.

Lokanta ve kafeterya sahiplerinden sosyal mesafe kuralına uyulmasını, maske kullanılmasını ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesini isteyen Vali Şıldak, ayrıca vatandaşlarla sohbet ederek tedbiri elden bırakmamalarını istedi.

Vali Şıldak, koronavirüs ile mücadelede yeni bir döneme geçtiklerini, artık uyarıda bulunmak yerine cezai işlemin yanı sıra adli süreç ve iş yeri kapatmaya kadar birçok çalışma yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çok yakında ülkemiz genelinde bir uygulama başlayacak. Bu uygulamayla izlem altında bulunan ve evinden ayrılmaması gereken gerek vaka olarak tespit edilmiş hastalarımız, evlerinde tedavi olan vatandaşlarımız gerekse temaslı olan vatandaşlarımız bildiğiniz gibi ikametlerinden dışarıya çıkmamayla hükümlü durumdalar. Bu kişiler dışarı çıkmamalı, sokağa çıkmamalı evin dışına adım atmamalı. İlimizde maalesef bu yönde bizde tespitler yapıyoruz. Bu vatandaşlara hem idari para cezası hem de adli işlem başlatıyoruz. Birkaç gün içinde bu kişilere yeni bir düzenleme geliyor. Bu kişileri artık yurtlarda barındıracağız. Yurtlara alıp evine dahi göndermeyeceğiz. Bu şekilde toplum sağlığını ve halkımızın güvenliğini sağlamak istiyoruz."