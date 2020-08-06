Balıkesir'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Balıkesir'deki iş yerlerinde denetim yapıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın katıldığı denetimlerde Mekik Sokak'taki kafe, lokanta, internet kafe ve çay ocaklarında koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Vali Şıldak, denetimler sırasında iş yeri sahipleri ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Denetimler sırasında konuşan Vali Şıldak, "Bugünkü denetimin amacı ülkemiz genelinde hem bütün işletmelerimizde, iş yerlerinde hem de bütün vatandaşlarımızda duyarlılığı yükseltmek, farkındalık oluşturmak ve kuralların artık her bir vatandaşımız tarafından içselleştirilerek tamamen gönüllü olarak ve tam olarak uygulanmasını sağlamaktır." dedi.

Şıldak, denetimler sırasında genel olarak kurallara uyulduğunun görüldüğünü belirterek, "İl merkezinde bugün üç aşamalı denetim faaliyetlerine bizzat katıldık. Birçok işletmemiz kurallara uyma noktasında tedbirlerini almışlar. Bazı küçük noktalarda aksaklıklar gördüğümüz hususlar oldu. Bunları da uyararak, kendilerini bilgilendirerek tekrar ikaz ettik. Ancak bazı işletmelerimizde de kuralların uygulanmadığını gözlemlemekteyiz. Bu ikazlarımızı yaptıktan sonra inşallah onların da herhangi bir ceza uygulamasına muhatap kalmadan kendilerini düzelteceklerini ve eksiklerini gidereceklerini umut ediyoruz." diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da denetimlerin esnafa bir anlamda uyarı olduğunu vurgulayarak, Balıkesir'in koronavirüs sınavını güzel verdiğini mücadelenin devam edeceğini aktardı.

Denetimlere, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem ve Lokantacılar Odası Başkanı Hasan Yıldız da katıldı.