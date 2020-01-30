Balıkesir'de kreş öğrencileri harçlıklarını Elazığ'daki depremzede çocuklar için bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de kreş öğrencileri harçlıklarını Elazığ'daki depremzede çocuklar için bağışladı - Son Dakika

Balıkesir'de kreş öğrencileri harçlıklarını Elazığ'daki depremzede çocuklar için bağışladı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki özel bir kreşin öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Elazığ'daki depremzede çocuklara iletilmek üzere Türk Kızılay Derneğine bağışladı.

Balıkesir'de kreş öğrencileri harçlıklarını Elazığ'daki depremzede çocuklar için bağışladı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki özel bir kreşin öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Elazığ'daki depremzede çocuklara iletilmek üzere Türk Kızılay Derneğine bağışladı.

Okul yönetiminin başlattığı kampanya kapsamında kreşteki 70 öğrenci, evlerindeki kumbaralarını kreşe getirdi. Kumbaralardan toplanan 1436 lira, Elazığ'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere Türk Kızılay Derneği Edremit Şubesi yetkililerine teslim edildi.

Şube yetkilisi Kurban Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızılay'ın deprem sonrası bölgede yoğun çalışma yürüttüğünü söyledi.

Öz, "Sağ olsun burada da öğrenciler evlerinde biriktirdikleri kumbaralarındaki paraları deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi çocuklara bir şeyler alınması için bağışladı." diye konuştu.

Okul Müdürü İsmail Akçe de yaşanan zor günlerde insanların kenetlenmesi gerektiğini belirterek, öğrencilere sevgi aşılamak için böyle bir kampanya başlattıklarını bildirdi.

Balıkesir, Edremit, Kızılay, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Elazığ'da yıkılan her bina için yedi farklı soruşturma başlatıldı
6.8 şiddetindeki depreme spor salonunda yakalandı, sürünerek dışarı çıktı Festival iptal edildi, 1 ton sucuk Elazığ'da depremzedelere ikram edildi Kayıp Gülistan'ın annesinden yürek yakan sözler: Artık ölüsünü de kabul ediyorum

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 22:12:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de kreş öğrencileri harçlıklarını Elazığ'daki depremzede çocuklar için bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]