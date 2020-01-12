Balıkesir'de kumar operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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Balıkesir'de kumar operasyonu: 11 gözaltı

6 saat önce

Balıkesir'de polisin kumar oynatan ve oynayan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de kumar operasyonu: 11 gözaltı, System.String[]

Balıkesir'de polisin kumar oynatan ve oynayan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.


Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel bir ekip, Karesi ilçesi Eski Kuyumcular Mahallesi Mekik Sokak'ta bir apartman dairesinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda kılıç tabir edilen kumar oyununu oynarken 9 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda toplam 6 bin 765 TL para, para yerine geçen muhtelif renklerde 93 pul, 13 adet okey taşı, 2 deste iskambil kağıdı, 1 adet çetele ele geçirildi. Şüphelilerden M.B.'nin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek ile 1 adet kapsam dışı bıçak ele geçirildi. İkamette ayrıca 2 adet uyuşturucu kullanmak için özel olarak yapılmış kova olarak tabir edilen düzenek, 5 adet uyuşturucu hap ve bir miktar kenevir tohumu bulundu. Gözaltına alınan M.B., S.Ö. ve İ.A. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem, 9 şahıs hakkında ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi kapsamında "kumar oynamak" suçundan kişi başı bin 225 TL olmak üzere toplam 11 bin 125 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Şüphelilerden M.B.'nin "kasten yaralama" suçundan arandığı ve cezaevine yasaklı madde sokma suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.


11 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçlarından adli işlem yapılmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:26 Kaynak: İHA
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