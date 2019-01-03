Balıkesir'de Kumar Operasyonu

Balıkesir
İl Jandarma
Komutanlığınca, kumar oynatıldığı tespit edilen 2 işletmede 7 şüpheli ile bunlara yardım ettiği öne sürülen 2 jandarma personeli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince, "Tombala çektirmek" suretiyle kumar oynatıldığı tespit edilen Edremit
ilçesi Çamlıbel
Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lokanta ve Zeytinli
Mahallesi'nde bir işletmeye baskın yaptı.
İşletmelerde T.G, A.M.M, E.T, F.A, Ö.Ö, E.G. ve A.T. ile bunlara yardım ettikleri iddia edilen jandarma personelleri E.D. ve Y.S. gözaltına alındı.
İş yerlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.