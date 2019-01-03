Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Kumar Operasyonu

Balıkesir'de Kumar Operasyonu

2 saat önce

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kumar oynatıldığı tespit edilen 2 işletmede 7 şüpheli ile bunlara yardım ettiği öne sürülen 2 jandarma personeli gözaltına alındı.

Balıkesir'de Kumar Operasyonu, System.String[]
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kumar oynatıldığı tespit edilen 2 işletmede 7 şüpheli ile bunlara yardım ettiği öne sürülen 2 jandarma personeli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince, "Tombala çektirmek" suretiyle kumar oynatıldığı tespit edilen Edremit ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lokanta ve Zeytinli Mahallesi'nde bir işletmeye baskın yaptı.

İşletmelerde T.G, A.M.M, E.T, F.A, Ö.Ö, E.G. ve A.T. ile bunlara yardım ettikleri iddia edilen jandarma personelleri E.D. ve Y.S. gözaltına alındı.

İş yerlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:25 Kaynak: AA

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