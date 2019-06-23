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Balıkesir'de kumar operasyonu

5 dakika önce

Balıkesir'de düzenlenen kumar operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

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Balıkesir'de düzenlenen kumar operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Yıldırım Mahallesi'ndeki bir dernek binasına operasyon düzenledi.
Operasyonda, T.K, E.K, V.K, T.K, N.E.Ş. ve N.Ö. "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan gözaltına alındı. Ayrıca söz konusu yerde kumar oynadığı tespit edilen 11 kişiye 320'şer lira para cezası uygulandı.
Ekipler, kumar malzemelerine el koydu.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:53 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Güncel
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