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Balıkesir'de kumar operasyonu

6 saat önce

Balıkesir'de kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye para cezası verildi.

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Balıkesir'de kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri Dinkçiler Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kahvehaneye yapılan baskında bir masadaki 6 kişinin "kılıç" adı verilen kumar oyununu oynadıkları belirlendi.

Ekipler, masada bulunan 455 liraya ve oyun kartlarına el koyarken, kumar oynayan 6 kişiye toplam bin 920 lira idari para cezası verdi. Kahvehane sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Ceza verilen kişilerinde ikisinin 2 gün önce kumar oynatıldığı için kapatılan bir derneğin işletmecileri olduğu tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:46 Kaynak: AA
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