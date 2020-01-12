Balıkesir'de kumar operasyonunda 12 kişi yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de polis tarafından düzenlenen kumar operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde oluşturulan özel ekip, merkez Karesi ilçesi Eski Kuyumcular Mahallesi Mekik Sokağı'nda kumar oynatıldığı belirlenen apartman dairesine baskın yaptı.

Kumar oynayan 9 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, 6 bin 765 lira, para yerine geçen 93 pul, 13 okey taşı, iki deste iskambil kağıdı ve çetele kağıdı buldu. Ayrıca, M.B'nin üzerinde ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 9 fişek ile kapsam dışı bıçak ele geçirildi.

Evde yapılan aramalarda uyuşturucu kullanmak için yapılmış "kova" tabir edilen düzenek, 5 uyuşturucu hap ve bir miktar kenevir tohumu bulunarak muhafaza altına alındı.

M.B, S.Ö. ve İ.A. hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Kumar oynayan 9 kişiye ise bin 225'er lire para cezası verildi.