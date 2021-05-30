Balıkesir'de kumar oynatılan dernek lokali mühürlendi - Son Dakika

Balıkesir'de kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 15 şüpheliye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir dernekte kumar oynandığı ve Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı bilgisini aldı.

Ekipler, bu adrese düzenledikleri operasyonda 11 kişinin kumar oynadığını, 4 kişinin de kumar oynanması için yer temin ettiğini belirledi.

Polis ekiplerince söz konusu 15 kişi hakkında toplam 86 bin 772 lira ceza tutanağı düzenlendi.

Dernek lokali ise ruhsatsız olduğu gerekçesiyle süresiz olarak mühürlenip kapatıldı.