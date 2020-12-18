Son dakika gündem: BALIKESİR - Kumar oynayan 21 kişiye 51 bin 275 lira ceza - Son Dakika

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 21 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Operasyonda yakalanan şüphelilere farklı suçlardan toplam 51 bin 275 lira ceza uygulandı.

Balıkesir 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek, kumar oynadığı belirlenen 21 kişiye para cezası uygulandı.

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