Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de kumar ve tombala operasyonu

Balıkesir'de kumar ve tombala operasyonu

6 saat önce

Balıkesir'de polis ekiplerinin yaptığı kumar ve tombala uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 4 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de kumar ve tombala operasyonu, System.String[]
Balıkesir'de polis ekiplerinin yaptığı kumar ve tombala uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde 81 ilde yapılan kumar ve tombala uygulamasına Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 79 ekip, 285 polis memuru destek verdi. Kahvehane, lokal, dernek ve kooperatif adı altında işletilen yerlerde oynatılmasının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, polis ekipleri 3 bin 727 kişiye GBT kontrolü yapıldı. 320 kahvehane, 31 dernek ve lokal denetlendi.

Uygulama sırasında çeşitli suçlardan aranan 4 kişi gözaltına alınırken, 6 kahvehaneye kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. Polis ekipleri 8 kişiye toplam 2 bin 560 TL idari yaptırım uygularken, 2 iş yerinin de faaliyetlerine son verildi.

Denetimlerde bin 23 adet pul ve kart, 14 deste oyun kağıdı, 1 adet kumar makinesi, 1 adet sigaramatik makinesi, 93 adet marka, 54 adet alkollü içkiye el konulduğu öğrenildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:27 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Polis, Balıkesir, 3. Sayfa
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