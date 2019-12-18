Balıkesir'de kumru yavrusu kahvehanenin maskotu oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de kumru yavrusu kahvehanenin maskotu oldu - Son Dakika

Balıkesir'de kumru yavrusu kahvehanenin maskotu oldu

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, yuvasından düşen kumru yavrusunun yarasını tedavi eden kahvehane işletmecisi Cengiz Uygun, sevimli kuşu mekanında barındırmaya başladı.

Balıkesir'de kumru yavrusu kahvehanenin maskotu oldu, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, yuvasından düşen kumru yavrusunun yarasını tedavi eden kahvehane işletmecisi Cengiz Uygun, sevimli kuşu mekanında barındırmaya başladı. Kumru'nun kahvehanenin maskotu olduğunu anlatan Uygun, sevimli kuşu çok sevdiğini söyledi.


İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Pelitköy mahallesinde kahvehane işleten 39 yaşındaki Cengiz Uygun, bundan 6 ay önce kahvehanenin önündeki çınar ağacının dibinde bulduğu tüylenmemiş kumru yavrusuna sahip çıktı. Yaralı olan hayvanı tedavi eden ve büyüten Uygun, ona çay ocağının yanında yer ayırdı. Büyüyen kumru, kahvehaneyi terk etmedi ve kahvehanenin maskotu oldu. Kumruyu çok sevdiğini anlatan 2 ocuk babası Uygun, "Bu iki günlüktü çınar ağacında düştüğünde. Bunun yaralarını tedavi ettik ve şeker kutusu içinde besleyip büyüttük. Bu hale getirdik. Kahvenin maskotu oldu. Canı sıkıldığı zaman dışarı çıkıp gezip gezip geliyor. Dışarıda dolaşıp geliyor. Ama, ayakları sakat. Ayaklarını tedavi ettiremedik. Kardeşi vardı. Çınar ağacından düştüğünde onu kedi kaptı. Bunu kapmadan aldık. Burada insanların masalarına gidiyor. Yemek yerken insanların kırıklarından yiyor. Bu şekilde kahvehanede barınıyor. Onu herkes çok seviyor" dedi. Osman Can da, "Kumru yaralı gelmişti. Burada ona bakıp büyüttüler. Hayvancık burada duruyor. İşte sobanın yanında sıcacık yaşayıp gidiyor. Biz de onu çok seviyoruz" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Pelitköy, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:37 Kaynak: İHA
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