Balıkesir'de kuraklığın görüntüsü: Çaygören Barajı alarm veriyor - Son Dakika

Balıkesir'de kuraklığın görüntüsü: Çaygören Barajı alarm veriyor

13.10.2020 09:27
Balıkesir'de kuraklığın görüntüsü: Çaygören Barajı alarm veriyor, System.String[]

Balıkesir'de yağışların bu yıl az olması sebebiyle Sındırgı ilçesinde bulunan Çaygören Barajı kurudu.

Balıkesir'de yağışların bu yıl az olması sebebiyle Sındırgı ilçesinde bulunan Çaygören Barajı kurudu. Su seviyesi yıllar sonra ilk defa yüzde 22 seviyesine kadar düştü.

Sındırgı ilçesi sınırlarında kalan Çaygören Barajı'nın kurak hali görenleri şaşırttı. Özellikle Sındırgı- Simav yolunda seyahat edenlerin dikkatini çeken kuraklığın sebebi yağışların az olması ve kışın kar yağmaması. Suların Sındırgı bölgesinde oldukça azaldığı, yaklaşık 20 kilometre ileride bulunan Hisaralan mevkiinde ise suyun hiç kalmadığı görüldü. Pürsünler, Çaltılı kıyıları, Çaygören mevkiinin karşı kıyılarından Hisaralan bölgesine kadar olan alan tarlaya döndü. Kuraklıktan dolayı bazı bölgelerde vatandaşların ekin ekmesine müsaade edildi.

SU ÇEKİLİNCE ÇÖPLER ORTAYA ÇIKTI Baraja sürekli balık tutmaya gelen ve gördüğü manzara karşısında şaşıran Mustafa Çelik, "27 yaşındayım. Yaklaşık 10 yıldan beri baraja balık tutmaya geliyoruz. Bugüne kadar hiç bu kadar kurak görmedim. Önceden buralara arabayla giremezdik. Aynı zamanda barajın içinde görmüş olduğumuz gibi pet şişeler, çöpler dolmuş. Piknik yapmaya geldiğimizde lütfen çöplerimizi burada bırakmayalım. Lütfen buradan çöplerimizi götürelim. Şu an ki durum gerçekten çok üzücü" dedi.

BARAJ OLMAZSA ÇİFTİÇİNİN İŞİ ZOR

Barajın içine kadar indiklerini, kış şartlarında baraj dolmazsa çiftçinin işinin zor olduğunu belirten Musa Yılmaz ise, "Suyumuz bu sene iyice çekildi. Ben bildim bileli fazla su oluyordu burada, ama bu sene eksildi. Buraya inmemiz mümkün değildi. Şimdi arabalarla bile iniyor insanlar. Dolmazsa çiftçimizin işi zor" şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

12 yıldır Çaygören Barajı çevresinde restoran işletmeciliği yapan Tuğba Kahveci ise, "12 yıllık işletmeciyim. 12 yıldır barajımızı hiç bu şekilde görmedim. Annem de Çaygörenli. Bu köyde doğduk, büyüdük. Hiç bu şekilde barajımızı görmedik. Bu yıl kuraklık var. Yağmur, kar yağmazsa baraj mümkün değil dolmaz. Allah yardımcımız olsun" dedi.

2000'li yıllardan beri baraj seviyesinin bu kadar düşmediğini belirten Çaygören Muhtarı Birol Keskin, "Barajımızın şu anki derinliği 6-7 metre civarında. Tam dolduğu zaman 45 metreleri buluyor. Tek umudumuz yağışlar. 2000'li yıllardan beri barajın bu kadar düştüğünü görmedim. 2000 yıllarda su seviyesi bu kadar düşmüştü. Barajımızın Simav çayı ve Emendere çayı dediğimiz yerlerden destek alıyor. Oralardan doluyor. Bu sene yağışların az olmasından dolayı zaten tam dolmamıştı baraj. İnşallah bu sene yağışlar olur. Şu an da barajın seviyesi oldukça düşük. Barajın suyu düştü mü balık daha çok çıkar aslında, ama nedense balıklar görünmüyor" diye konuştu.

Çaygören Barajı toplam 20 bin 26 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet veriyor. Ancak barajda kuraklık yaşanması çiftçileri olumsuz etkiledi.

(Murat Seyman/İHA)

Balıkesir'de kuraklığın görüntüsü: Çaygören Barajı alarm veriyor
Balıkesir'de kuraklığın görüntüsü: Çaygören Barajı alarm veriyor
Balıkesir'de kuraklığın görüntüsü: Çaygören Barajı alarm veriyor
Balıkesir'de kuraklığın görüntüsü: Çaygören Barajı alarm veriyor
Balıkesir'de kuraklığın görüntüsü: Çaygören Barajı alarm veriyor

Balıkesir, Sındırgı, Balık, Baraj, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de kuraklığın görüntüsü: Çaygören Barajı alarm veriyor - Son Dakika

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