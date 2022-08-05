25 GÜN BOYUNCA KAÇAN DANA, İZMİR'E BOĞA FERDİNAND'IN YANINA GİTTİ - Son Dakika
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25 GÜN BOYUNCA KAÇAN DANA, İZMİR'E BOĞA FERDİNAND'IN YANINA GİTTİ

05.08.2022 11:39

BALIKESİR'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan ve 25 gün sonra yakalanan dana, Haluk Levent'in başkanlığın yaptığı AHBAP Grubu tarafından alınarak İzmir'e gönderildi.

BALIKESİR'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan ve 25 gün sonra yakalanan dana, Haluk Levent'in başkanlığın yaptığı AHBAP Grubu tarafından alınarak İzmir'e gönderildi.

Kepsut ilçesi kırsal İsaalan Mahallesi muhtarı Ramazan Kocabıyık, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü olan 9 Temmuz günü sabah saatlerinde, sahibi olduğu danayı kesmek için Yenice Mahallesi'ne getirdi. Kesim öncesi kaçan dana, 25 gün sonra, kaçtığı bölgeye 25 kilometre mesafedeki Kayaeli Mahallesi'nde bulundu.

Muhtar Ramazan Kocabıyık, danayı 1 hafta sonra oğlunun düğününde keseceğini duyan şarkıcı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı AHBAP Platformu tarafından satın alınıp, sahiplenildi. Ardından da Rize'nin İyidere ilçesinde, 2018 yılında Kurban Bayramı'nın birinci günü kurban pazarından kaçıp, denize atlayan ve Trabzon'un Sürmene ilçesi sahilinde bulunduktan yine AHBAP Grubu tarafından sahiplenilip, İzmir Kemalpaşa'daki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilen boğa Ferdinand'ın yanına gönderildi.

'KENDİSİNİ KIRAMADIK'

İstanbul'dan bir iş adamının daha danayı sahiplenmek istediğini söyleyen Muhtar Ramazan Kocabıyık, "Satmak istemediğimi söyledim. Haluk Levent arayınca ona da satmak istemediğimi söyledim ama kıramadım. Kendisi çok değer verdiğimiz ve sık sık hayır işleri ile adını duyduğumuz bir sanatçı. Kendisini kıramadık" dedi.

Danayı teslim almak üzere İsaalan Mahallesine gelen AHBAP Balıkesir Şehir Başkanı Dilek Yörük ise tüm doğaya ve insanlara karşı saygı duyan, farkındalık oluşturan bir platform olduklarını belirtip, "Bu dostumuzu İzmir'de bulunan boğa Ferdinand'ın yanına gidecek" dedi.(DHA)

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Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Haluk Levent, Balıkesir, Ahbap, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 25 GÜN BOYUNCA KAÇAN DANA, İZMİR'E BOĞA FERDİNAND'IN YANINA GİTTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: 25 GÜN BOYUNCA KAÇAN DANA, İZMİR'E BOĞA FERDİNAND'IN YANINA GİTTİ - Son Dakika
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