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Balıkesir'de kurum yöneticilerine liderlik semineri verildi - Son Dakika

Balıkesir'de kurum yöneticilerine liderlik semineri verildi

16.12.2021 11:46
Balıkesir'de kurum yöneticilerine liderlik semineri verildi

Balıkesir Valiliği koordinasyonunda ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı iş birliği ile Balıkesir'deki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerine yönelik Kurumsal Liderlik ve Süreç Yönetimi kapsamında eğitim semineri gerçekleştirildi.

Balıkesir Valiliği koordinasyonunda ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı iş birliği ile Balıkesir'deki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerine yönelik Kurumsal Liderlik ve Süreç Yönetimi kapsamında eğitim semineri gerçekleştirildi.

Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen seminerde katılımcılara, yönetici ve liderlik arasındaki farklılıkların aktarılmasıyla, bu kavramları birbirinden ayıran özelliklerin neler olduğu hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Liderlik ve yöneticilik özelliklerinin kurumsal başarı açısından öneminin üzerinde durulduğu seminerde konuşan Vali Hasan Şıldak, yapılan seminere eğitimden daha çok "kendini geliştirme" çalışması denilebileceğini ifade etti.

Vali Şıldak, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya ile birlikte ülkemiz yerinde duran bir kavram içinde değil, sürekli değişen, yenilenen ve gelişen bir durumda. Bizim de bu gelişmeye süratle uyum sağlamaya ihtiyacımız var. Bizler, başında bulunduğumuz kurumların yönetim süreçlerinde söz sahibi olan, etkimiz olan kişileriz. Kendi kurumlarımızda bulunduğumuz pozisyonlarda sadece personelimizi değil, o hizmet alanını da yönettiğimizi unutmamamız gerekir. Sadece imza atmıyoruz, kişileri yönlendirmiyoruz. Kamu hizmetinin şekillenmesi ve hedef kitlemiz olan vatandaşlarımızın duydukları memnuniyet veya gayri memnuniyet, başarı ya da başarısızlık büyük ölçüde bizim faaliyetlerimizle, yöntemlerimizle ve kullandığımız enstrümanlarla belirleniyor. Hangi sektörde olursak olalım artık yönetime, yönetim anlayışına çok değer veriliyor. Bu itibarla günümüzde artık yönetim, bilhassa liderlik; 'Nereye doğru evriliyor, nasıl bir şekil alıyor, modern yaklaşımlar nelerdir, yeni oluşum neyi gerektiriyor ve bunu biz nasıl uyarlayabiliriz?' sorularına yönelik bir bakış açısı kazanmak anlamında bugünkü faaliyetimizi gerçekleştirdik."

Hizmetin hatasız olması, bütün insanlara eşit, rasyonel ve hak ettiği hizmetin verilebilmesi için kurumlarda dönüşümün şart olduğunu vurgulayan Şıldak, "Yöneticilikten, düz idarecilikten liderliğe yönelik bir kayma var ve bu doğal bir süreç. Toplumdaki dönüşüm daha benimsetmeye yönelik, daha sahiplendirici takım çalışmasını öne çıkaran sürükleyici bir modeli gerektiriyor. Son 100 yılda hatta son 20 yıldaki gelişim, gerek teknoloji gerekse bilgi çağındaki hızlı dönüşüm artık pek çok alanda pozisyon almayı gerektiriyor." dedi.

Programda daha sonra uzman Cem Sezgin tarafından "Lider kimdir, yönetici kimdir, aralarındaki farklar nedir?" sorularına yönelik sunum gerçekleştirildi.

Kurumsal Liderlik ve Süreç Yönetimi kapsamında düzenlenen eğitim semineri kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin de söz aldığı, karşılıklı etkileşim içinde devam etti.

geri dönüşüm, Balıkesir, Marmara, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de kurum yöneticilerine liderlik semineri verildi - Son Dakika


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