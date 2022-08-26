EDREMİT'DE SAĞANAK VE FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Son Dakika
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EDREMİT'DE SAĞANAK VE FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

26.08.2022 00:07
EDREMİT'DE SAĞANAK VE FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

BALIKESİR'de, kuvvetli yağış uyarısının ardından sağanak yağış etkili oldu.

BALIKESİR'de, kuvvetli yağış uyarısının ardından sağanak yağış etkili oldu. Edremit bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Balıkesir'de sağanak yağış, akşam saatlerinde Edremit ilçesinde etkili oldu. Edremit'de yaklaşık 1 saat süren sağanak nedeniyle yollar suyla kaplandı, bazı evleri su bastı. Ekipler su baskını yaşanan evlere müdahalede bulundu, tahliye çalışması yaptı. Kuvvetli sağanak nedeniyle kara yollarının suyla kaplandığı ilçede sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Kuvvetli sağanaktan etkilenen vatandaşlar, belediyeye ve yetkilere gerekli önlemi almadıkları için tepki gösterdi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EDREMİT'DE SAĞANAK VE FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: EDREMİT'DE SAĞANAK VE FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Son Dakika
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