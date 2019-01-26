Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Kuyumcudan Soygun Girişimi

Balıkesir'de Kuyumcudan Soygun Girişimi

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kuyumcu dükkanından soygun girişiminde bulunan kar maskeli şüphelinin kaçarken açtığı ateş sonucu çevredeki seyyar satıcı yaralandı.

Balıkesir'de Kuyumcudan Soygun Girişimi, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kuyumcu dükkanından soygun girişiminde bulunan kar maskeli şüphelinin kaçarken açtığı ateş sonucu çevredeki seyyar satıcı yaralandı.

İlçe merkezinde araç trafiğine kapalı Kuyumcular Çarşısı'na gelen kar maskeli zanlı, Hüseyin Yusuf Bayrak'a ait kuyumcu dükkanına girdi.

Elindeki silahı Bayrak'a doğrultan şüpheli, altınları vermesini istedi. İş yeri sahibinin, tezgahın altındaki sopayı almak için hamle yapması üzerine paniğe kapılan zanlı, etrafa rastgele ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan biri, seyyar tezgahında mısır satan 60 yaşındaki Yılmaz Demirsıkan'a isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Bacağından yaralanan seyyar satıcı Demirsıkan, ambulansla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, yaya olarak kaçan soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

"Ölümden kıl payı kurtuldum"

Görgü tanıklarından Kadir Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölümden kıl payı kurtulduğunu söyledi.

Olay sırasında pasajda bulunduğunu belirten Şahin, "Silah seslerini duyunca buradan baktım. Baktığım anda bir ses geldi. O sırada kendimi geri attım. Ondan sonra iki el daha sıktı. Hırsız kaçtı. Mermi demirden sekip elyafa gelmiş. Allah korudu. Kurşun elyafa gelmeseydi bana gelirdi. Silah sıka sıka kaçtı." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:43 Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel
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