Balıkesir'de kuyumcuyu darbeden 2 kişi altınları alıp kaçtı - Son Dakika

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

İş yeri sahibini darbeden zanlılar, bir miktar altını yanlarına alarak uzaklaştı.

Alınan bilgiye göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, Hisariçi Mahallesi Yaymacılar Caddesi'ndeki F.S'ye ait kuyumcu dükkanına girdi.

Balıkesir 'de kuyumcuyu darbederek bir miktar altın gasbeden 2 şüpheli kaçtı.

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