Balıkesir'de kuyumcuyu darbeden 2 kişi altınları alıp kaçtı - Son Dakika

Balıkesir'de kuyumcuyu darbeden 2 kişi altınları alıp kaçtı

05.01.2021 16:47
Balıkesir'de kuyumcuyu darbeden 2 kişi altınları alıp kaçtı, System.String[]

Balıkesir'de kuyumcuyu darbederek bir miktar altın gasbeden 2 şüpheli kaçtı.

Balıkesir'de kuyumcuyu darbederek bir miktar altın gasbeden 2 şüpheli kaçtı.

Alınan bilgiye göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, Hisariçi Mahallesi Yaymacılar Caddesi'ndeki F.S'ye ait kuyumcu dükkanına girdi.

İş yeri sahibini darbeden zanlılar, bir miktar altını yanlarına alarak uzaklaştı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de kuyumcuyu darbeden 2 kişi altınları alıp kaçtı - Son Dakika


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