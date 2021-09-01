İneğin sahibi Özgül, itfaiye ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Veteriner hekim tarafından kontrol edilen ineğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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