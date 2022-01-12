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Balıkesir'de kuzenlerin öldürülmesiyle ilgili 4 sanığın yargılanması sürdü - Son Dakika

Balıkesir'de kuzenlerin öldürülmesiyle ilgili 4 sanığın yargılanması sürdü

12.01.2022 18:05
Balıkesir'de kuzenlerin öldürülmesiyle ilgili 4 sanığın yargılanması sürdü

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, 21 Mart 2006'da okula gitmek için evlerinden ayrılan ve cesetleri 44 gün sonra bulunan 10 yaşlarındaki teyze kızlarının öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, 21 Mart 2006'da okula gitmek için evlerinden ayrılan ve cesetleri 44 gün sonra bulunan 10 yaşlarındaki teyze kızlarının öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cinsel istismar" suçlarından tutuklu sanıklar Seyhan Y. ve Ayhan Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz yargılanan Yeliz E. ile Ahmet Ç. ise duruşmada yer almadı. Maktul Tuğçe Yıldırım'ın annesi Ayşe ve babası Yüksel Yıldırım, maktul Büşra Karabacak'ın annesi Hanife ve babası Mustafa Karabacak ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanıklar Seyhan Y. ve Ayhan Y, suçsuz olduklarını ve tutuklu bulundukları için mağdur olduklarını ileri sürdü.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 23 Mart'a erteledi.

Karabacak ve Yıldırım ailelerinin avukatı İbrahim Erenci, duruşma sonrasında gazetecilere, savcılığın da yaptığı hukuki değerlendirmelerde tutuksuz sanıkların tutuklanması gerektiği yönünde görüş bildirdiğini belirtti.

Dinlenmeyen bir tanığın daha olduğunu belirten Erenci, o kişinin de bulunup dinlenmesini mahkeme heyetinden talep ettiklerini dile getirdi.

21 Mart'ta bu dosyanın 16. yılının dolacağını ifade eden Erenci, "Meslek hayatımın yarısından fazlası bu davayı takip etmekle geçti. En doğru kararın verileceğine inanıyorum." diye konuştu.

Olay

Savaştepe ilçesi kırsal Karacalar Mahallesi'nde oturan ve 21 Mart 2006'da okula giderken kaybolan teyze kızları Büşra Karabacak ile Tuğçe Yıldırım'ın cesetleri, 44 gün sonra Çamurlu Mahallesi yakınlarındaki bir menfezde poşete sarılı halde bulunmuştu.

Karabacak ile Yıldırım'ı öldürdükleri şüphesiyle medikal ürünler satmak için köye gittiği iddia edilen Seyhan Y, Ayhan Y, Yeliz E. ve Ahmet Ç, İzmir'de 8 Eylül 2017'de gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 21 Ekim 2017'de çocukların tırnak arasından alınan DNA örneklerinin uyuşmaması üzerine tahliye edilmişlerdi.

Olaya ilişkin dava, 6 Aralık 2018'de Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülmeye başlanmıştı.

Mahkeme heyeti, daha sonra sanıklar Seyhan Y. ve Ayhan Y'nin tutuklanmasına karar vermişti.

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Balıkesir, 21 Mart, Mahkeme, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de kuzenlerin öldürülmesiyle ilgili 4 sanığın yargılanması sürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de kuzenlerin öldürülmesiyle ilgili 4 sanığın yargılanması sürdü - Son Dakika
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