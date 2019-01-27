Balıkesir'de Lastiği Patlayan Kamyonet Takla Attı: 1 Yaralı
44 dakika önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Balıkesir
'in Burhaniye
ilçesinde takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Burhaniye ve Ören
arasındaki karayolunda meydana geldi. Ören yönüne gitmekte olan Hüseyin N. (19) yönetimindeki 10 AAG 524 plakalı kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Refüje çarptıktan sonra çam ağacına vuran kamyonet, takla atarak ters döndü. Polis
kaza yerinde önlem alırken, yaralı genç ambulansla Edremit
Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye
kaza yerinde temizlik yaparken, kamyonet kurtarıcı ile yoldan kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:57 Kaynak: İHA
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