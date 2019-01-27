Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Lastiği Patlayan Kamyonet Takla Attı: 1 Yaralı

Balıkesir'de Lastiği Patlayan Kamyonet Takla Attı: 1 Yaralı

44 dakika önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Balıkesir'de Lastiği Patlayan Kamyonet Takla Attı: 1 Yaralı, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Burhaniye ve Ören arasındaki karayolunda meydana geldi. Ören yönüne gitmekte olan Hüseyin N. (19) yönetimindeki 10 AAG 524 plakalı kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Refüje çarptıktan sonra çam ağacına vuran kamyonet, takla atarak ters döndü. Polis kaza yerinde önlem alırken, yaralı genç ambulansla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye kaza yerinde temizlik yaparken, kamyonet kurtarıcı ile yoldan kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:57 Kaynak: İHA

Burhaniye, Balıkesir, 3. Sayfa
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