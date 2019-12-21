Balıkesir'de lastik botta 35 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de lastik botta 35 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de lastik botta 35 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

BALIKESİR'nin Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Balıkesir'de lastik botta 35 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

BALIKESİR'nin Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit edip, bölgeye gitti. Ekipler, durdurdukları bottaki Afganistan uyruklu 15'i çocuk, 8'i kadın ve 12'si erkek, toplam 35 kaçak göçmeni yakaladı.Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi'ne teslim edildi.


Afganistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:10 Kaynak: DHA
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