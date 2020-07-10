Balıkesir'de lavanta bahçesinde hasat şenliği düzenlendi - Son Dakika

Balıkesir'de lavanta bahçesinde hasat şenliği düzenlendi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, özel anlarını mor ve yeşilin tonları arasında çekilen fotoğraflarla ölümsüzleştirmek isteyenlerin ilgi gösterdiği lavanta bahçesinde hasat şenliği düzenlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, özel anlarını mor ve yeşilin tonları arasında çekilen fotoğraflarla ölümsüzleştirmek isteyenlerin ilgi gösterdiği lavanta bahçesinde hasat şenliği düzenlendi.

Balıkesir Büyükşehir ve Sındırgı belediyeleri tarafından ilçede alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilmesini ve kıraç arazilerin değerlendirilmesini sağlamak amacıyla 4 yıl önce merkeze 2 kilometre uzakta kurulan örnek lavanta tarlasında düzenlenen şenliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin termal kaynakları, doğası ve ormanlarla kaplı halinin insanları cezbettiğini söyledi.

Lavanta bahçesinin yoğun ilgi gördüğünü belirten Yavaş, "Lavanta bahçemizde buraya gelen insanlarımızla birlikte Sındırgı'nın tanıtımına, turizme kazandırılmasını bir iş haline getirmeye başladık. Sındırgı, doğallığı, yerelliği seviyor. Özümüzle gurur duyuyoruz. Özümüzü dünyayla buluşturmaya, doğal şehir Sındırgı'yı başkalarıyla paylaşmaya biz varız. Herkes doğal şehre buyursun gelsin." diye konuştu.

Şenliğe katılan vatandaşlardan Hatice Yılmaz da lavanta bahçesini kuran yetkililere teşekkür ederek, "İş için Sındırgı'ya gelmiştim. Burada da böyle bir şenlik olduğunu duyunca severek geldim. Her şey çok güzel, insanlar bir arada. Kokusu, rengi çok güzel. Hasat öncesi fotoğrafladım. Benim için güzel bir anı olarak kalacak." ifadelerini kullandı.

Hasat şenliğine İstanbul'dan gelen Hülya Polat ise Sındırgı'yı ilk kez ziyaret ettiğini ve etkinliği çok beğendiğini kaydetti.

Balıkesir, Sındırgı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de lavanta bahçesinde hasat şenliği düzenlendi - Son Dakika
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