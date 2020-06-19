Balıkesir'de LGS 243 okulda yapılacak - Son Dakika

Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) öğrencilere rahat bir sınav ortamı sağlanması amacıyla çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.

Yazılı açıklamasında, öğrencilerin sınava gireceği salonların dezenfekte edildiğini açıklayan Yıldız; şunları kaydetti:

"Maskeleriniz, el dezenfektanlarınız salonlara ulaştırıldı. Okullarda sosyal mesafenizi koruyabileceğiniz alanlar oluşturuldu. Sizlerden isteğimiz, kurallara ve görevli öğretmenlerinizin yönlendirmelerine riayet etmeniz; kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için sınav günü en geç saat 09.00'da okulunuzda hazır bulunmanızdır. Kaygılarınızı azaltın; kendinize güvenin ve başaracağınıza inanın. Sonucu ne olursa olsun bizler için çok kıymetli olduğunuzu unutmayın. Bu sınavı, en güzel neticeyi alarak başarıyla atlatacağınıza yürekten inanıyorum. Sizlerin yetişmesinde çok büyük katkıları olan değerli ailelerinize; sınavda görev alacak olan tüm idareci, öğretmen ve görevlilerimize teşekkür ediyor; hepinize başarılar diliyorum."

Balıkesir'de 20 ilçedeki 243 okulda yapılacak LGS'ye 18 bin 991 öğrencinin katılması bekleniyor.