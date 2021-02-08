Balıkesir'de hızı 100 kilometreye yaklaşan fırtına dev dalgalar oluşturdu - Son Dakika

Balıkesir'de hızı 100 kilometreye yaklaşan fırtına dev dalgalar oluşturdu

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli lodos, Akçay, Zeytinli, Güre ve Altınoluk sahillerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli lodos, Akçay, Zeytinli, Güre ve Altınoluk sahillerinde hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman hızı 100 kilometreyi geçen kuvvetli lodos, Edremit ilçesinin Akçay, Altınoluk, Güre ve Zeytinli mahalleleri ile Burhaniye ilçesinin Ören, Öğretmenler mahallerinde sahil kesimlerinde etkisini gösteriyor. Oluşan dev dalgalar sahile vuruyor. (Emrah Elmas/İHA)

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