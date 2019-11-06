Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de lösemi hastaları için "maskeli yürüyüş"
Son Dakika Güncel Balıkesir'de lösemi hastaları için 'maskeli yürüyüş'

Balıkesir'de lösemi hastaları için "maskeli yürüyüş"

7 saat önce

Balıkesir'de, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla maskeli yürüyüş yapıldı.

Balıkesir'de lösemi hastaları için

Balıkesir'de, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla maskeli yürüyüş yapıldı.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Balıkesir Gönüllüleri tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Milli Kuvvetler Caddesi'nde toplanan vakıf üyeleri, lösemi hastaları, yakınları ve gönüllüleri maske takarak Ali Hikmet Paşa Meydanı'na yürüdü.

LÖSEV konusunda farkındalık mesajları içeren dövizler taşıyan gruba, öğrenci bandosu da eşlik etti.

Vatandaşların da destek verdiği yürüyüş Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda son buldu.

Grup adına gazetecilere açıklama yapan Yasemin Güler, LÖSEV'in büyük bir aile olduğunu söyledi.

Güler, tüm vatandaşları lösemili çocuklara destek olmaya çağırarak, "Bizler löseminin önlenebilir ve tedavi edilebilir olduğunu, lösemili çocukların maskelerini kendilerini korumak için taktıklarını, LÖSEV'in çocuk ve yetişkin hastalara nakdi ve sosyal destekler verdiğini duyarlı Türk halkı ile paylaşıyoruz. Daha bilinçli bir kamuoyu için herkesi davet ediyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte, öğrenciler şiir okudu ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Ali Hikmet, Balıkesir, LÖSEV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:10 Kaynak: AA
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