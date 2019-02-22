Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Maden Ocağında Toprak Kayması

Balıkesir'de Maden Ocağında Toprak Kayması

1 saat önce

Balıkesir'in Balya ilçesinde, bir maden ocağında toprak kayması sonucu iş makinesiyle su altında kalan kepçe operatörü için arama kurtarma çalışmasına başlandı.

Balıkesir'de Maden Ocağında Toprak Kayması, System.String[]
Balıkesir'in Balya ilçesinde, bir maden ocağında toprak kayması sonucu iş makinesiyle su altında kalan kepçe operatörü için arama kurtarma çalışmasına başlandı.

İlçeye bağlı kırsal Bengiler Mahallesi'nde bulunan kömür madeninde toprak kayması meydana geldi.

Açık ocakta çalışan kepçe operatörü Mahmut Durmaz, kullandığı iş makinesiyle suya gömüldü.

İş makinesi suya gömülürken kurtulmaya çalışan ancak başarılı olamayan Durmaz'ın bulunması için olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:09 Kaynak: AA

Balya, Balıkesir, Güncel
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