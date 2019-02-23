Balıkesir'de Maden Ocağındaki Toprak Kayması
1 saat önce
Balıkesir'in Balya ilçesinde, bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu iş makinesiyle su altında kalan operatörün cenazesi, ekiplerce çıkarıldı.
Balıkesir
'in Balya
ilçesinde, bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu iş makinesiyle su altında kalan operatörün cenazesi, ekiplerce çıkarıldı.
Dün, ilçeye bağlı Bengiler Mahallesi'nde bulunan kömür madeninde toprak kayması sonucu su altında kalan kepçe operatörü Mahmut Durmaz'ı arama çalışmalarına devam edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı sualtı ekipleri, çalışmalar sonucu Durmaz'ın cansız bedenine ulaştı. Durmaz'ın cenazesi, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.
Dün, Bengiler Mahallesi'nde bulunan kömür madenindeki açık ocakta çalışan kepçe operatörü Mahmut Durmaz, toprak kayması sonucu iş makinesiyle suya gömülmüştü. Araçtan çıkamayan operatöre ulaşmak için çalışma başlatılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:21 Kaynak: AA
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