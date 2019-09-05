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Balıkesir'de makilik alan yangını

1 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde makilik alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi birlikte müdahale ediyor.

Balıkesir'de makilik alan yangını, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde makilik alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi birlikte müdahale ediyor. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.


Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesinin Börezli kırsal mahallesi Çamtepe mevkinde atış poligonu arkasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. Yangına çok sayıda arozöz ve Orman Bakanlığına ait bir helikopter müdahale ediyor. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor. - BALIKESİR

Burhaniye, Balıkesir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:28 Kaynak: İHA
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