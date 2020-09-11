Son dakika yerel: Balıkesir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Balıkesir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

BALIKESİR - Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Çukurhüseyin Mahallesinde öğle saatlerinde çıkan makilik ve zirai alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Çukurhüseyin Mahallesinde öğlen saatlerinde makilik alanda yangın ihbarı alan Balıkesir İşletme Müdürlüğü Altıeylül Şefliği ekipleri yangına müdahale etti. Altıeylül Orman Şefliğine bağlı ekiplerin ve helikopterin çabaları sonrası çıkan yangın söndürüldü. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada 2,5 hektar makilik ve biçilmiş anız tarlalarında çıkan yangının helikopter ve ekipler tarafından söndürülerek kontrol altına alındığı bildirildi.