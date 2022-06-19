Balıkesir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangında 1 dönüm alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Livatya mevkiinde, bir vatandaşın yaktığı ateş, rüzgarın etkisiyle yayılarak büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye gelen Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.
Evlere sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına yangında 1 dönümlük alan zarar gördü.
Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
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