Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesindeki makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çukurhüseyin Mahallesi mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevlere, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozerle müdahale ediyor.
Ayrıca daha önce Adana'ya sevk edilen bir yangın söndürme helikopteri de bölgeye yönlendirildi.
Ekipler, alevlerin, bölgeye yakın ormanlık alana sıçramaması için çalışmaları sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 14:27 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika