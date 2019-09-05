Balıkesir'de makilik yangını

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Börezli Mahallesi Çamtepe mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Yangına çok sayıda arazöz ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter de müdahale ediyor.