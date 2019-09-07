Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de makilik yangını
Son Dakika Güncel Haber

Balıkesir'de makilik yangını

1 saat önce

Balıkesir'in Erdek ilçesinde makilik alandaki yangın söndürüldü.

Balıkesir'de makilik yangını, System.String[]

Balıkesir'in Erdek ilçesinde makilik alandaki yangın söndürüldü.

Palata Çeşmesi mevkisindeki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Erdek Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 ekip sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 7 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Balıkesir, Erdek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dumandan etkilenen muhabbet kuşlarına suni teneffüs yaptılar
Fatih'te ahşap binada yangın Boris Johnson kabinesinde bir bakan daha istifa etti Susamam'da yer alan rapçi Mirac'tan yeni 'HDP' açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 00:07:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de makilik yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]