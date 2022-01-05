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Balıkesir'de mavi kapaklar engellilere tekerlekli sandalye olacak - Son Dakika

Balıkesir'de mavi kapaklar engellilere tekerlekli sandalye olacak

05.01.2022 13:24

Balıkesir'de mavi kapaklar engellilere tekerlekli sandalye olacak Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda Takım Çalışması dersi kapsamındaki sosyal sorumluluk projesinde görev alan 5 öğrenci mavi kapak toplama projesi başlattı.

Balıkesir'de mavi kapaklar engellilere tekerlekli sandalye olacak

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda Takım Çalışması dersi kapsamındaki sosyal sorumluluk projesinde görev alan 5 öğrenci mavi kapak toplama projesi başlattı. Öğrencilerin topladığı kapaklar Omurilik Felçlileri Derneğine gönderilerek karşılığında engelliler için tekerlekli sandalye alınacak.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluöğrencileri önemli bir projeye imza attı. BUBYO Engelleri Aşıyor sloganı ile yola çıkan 5 öğrenci, kaldıkları yurtlarından pansiyonlarda ve sokaklarda mavi kapak toplamaya başladı. Öğrencilerin topladıkları mavi kapaklar Omurilik Felçlileri Derneğine gönderilerek yürüme engelliler için tekerlekli sandalye alınacak. Projede görev almaktan mutlu olduğunu anlatan Batuhan Seyrek, "BUBYO öğrencileri olarak mavi kapak toplama projesi yapmış bulunmaktayız. Projemizin amacı, mavi kapaklardan doğamızı kurtarıp, engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalye kazandırmaktır. Bu proje kapsamında kaldığımız yurtlara, oturduğumuz pansiyonlara, kafelere kapak kutuları koyduk. Bu projeyle engelli kardeşlerimize destek olmayı düşünüyoruz" dedi.

Arzu Kula da, "Topladığımız kapakları derneğe bağışlıyoruz. Sonra bize kitap ve tekerlekli sandalye gönderecekler. Ayrı olarak da sertifika da gönderecekler" diye konuştu.

Simge Dedecan ise, "Mavi kapak toplama projesi yapıyoruz. Bu projeyle omurilik felçlilerine sandalye görme engellilere de kitap kazandırmak istiyoruz. Bu projemiz devam edecek" dedi.

Öğrencileri tebrik eden BUBYO Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, "Takım çalışması dersi kapsamında yapmış olduğumuz sosyal sorumluluk projelerimiz bu yıl da devam ediyor. 24 farklı projemizde birçok öğrencimiz çalışıyorlar. Bu projemiz de mavi kapak projesi. Burada da BUBYO Engelleri Aşıyor sloganı ile hareket ediyoruz. Öğrencilerimiz, toplamış oldukları kapakları Omurilik Felçlileri Derneğine göndererek ihtiyacı olan engelli kardeşlerimize sandalye kazandırmak için uğraşıyorlar" dedi.

Balıkesir'de mavi kapaklar engellilere tekerlekli sandalye olacak
Balıkesir'de mavi kapaklar engellilere tekerlekli sandalye olacak
Balıkesir'de mavi kapaklar engellilere tekerlekli sandalye olacak

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Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Engelli, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de mavi kapaklar engellilere tekerlekli sandalye olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de mavi kapaklar engellilere tekerlekli sandalye olacak - Son Dakika
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