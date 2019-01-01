Balıkesir'de Mekke'nin Fethi Programı

Balıkesir'de Mekke'nin fethinin 1388. yıldönümü nedeniyle Anadolu Gençlik Derneği Balıkesir (AGD) Şubesi tarafından bir program düzenlendi.

Balıkesir'de Mekke'nin fethinin 1388. yıldönümü nedeniyle Anadolu Gençlik Derneği Balıkesir (AGD) Şubesi tarafından bir program düzenlendi.



Kurtdereli Spor Salonunda gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda Balıkesir mehteranın gösterileri, Kur'an tilavetleri, şiir dinletisi, sinevizyon gösterimi, Mekke'nin fethiyle ilgili konuşmalar, Siyeri Nebi Yarışması ödül töreni ve Umre çekilişi yapıldı.



Açılış konuşmasını yapan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Balıkesir Şube Başkanı Ersin Güçlü, programa katılan vatandaşlara teşekkür ederken Anadolu Gençlik Derneğinin bilgili, inançlı ve çalışkan nesil yetiştirmenin gayretinde olan bir kuruluş olduğunu söyledi. Güçlü sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Biz bugün Mekke'nin fethi programı için bir aradayız. Suriye'de Filistin'de Yemen'de Libya'da sular durulmuş değil. Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik baskılar devam ediyor. Her gece 800 milyondan fazla insan aç yatıyor. Tüm bunlar olurken emperyalist güçler kitlesel göz boyamanın enstrümanlarından biri olan yılbaşı eğlencesi için günler öncesinden hazırlıklar yapıyor. Bizler yılbaşı eğlencesi adı altında tüm dünya haklarına çirkinliklerin ve kötülüklerin dayatılmasına karşı tavır almanın gerekliliğine inanıyoruz. Vicdanları karartacak boyutlara ulaşan bir eğlence anlayışı kabul edilemez. Ahlaki değerlerden yoksun tutum ve davranışları reddediyoruz."



Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı Genel (MGV) Genel Başkanı Salih Turhan yaptığı konuşmada yılbaşının gençlerin yanlışa düşürülmesi için müsait bir gece olduğunu belirtirken Mekke'nin Fetih tarihini yanlış bildiklerini iddia eden kişilere de Balıkesir'den yanıt verdi. Turhan konuşmasında şunları söyledi:



"Aralık ayı tarihimiz açısından çok önemli olayların yaşandığı bir ay. Bunlardan bir tanesi 22 Aralık tarihinde 104.yılını geride bıraktığımız Sarıkamış cihadının da yıl dönümü. İstiklalimizin sembolü İstiklal marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'unda vefatının yıl dönümü bu ay içerisinde gerçekleşti. 28 Aralık 1514'te Mescid-i Aksa'nın dönemin Osmanlı Padişahı Sinan paşa tarafından tekrar fethedildiği tarihtir. Yılbaşı kutlamalarına da karşıyız. Dünya'da 140 ülkeden daha fazla genç nüfusa sahip bir ülkeyiz. Ne yazık ki bu gece gençlerimizin yanlışa düşürülmesi için müsait bir gece. Bir çok gencimiz bu gece alkolle tanışıyor. Birçok gencimiz ilk kez haramla tanışıyor madde bağımlısı hale getiriliyor. Bizim tepkimiz bunlara. Biz yıllardır bu Mekki'nin fethi programını yaparız. Özellikle son bir haftadır bazı tepkiler ile yoğun bir şekilde karşı karşıyayız. Diyorlar ki Mekke'nin fethi 31 Aralık'ta değil 10 Ocak'ta yapıldı. Yani bunlar tarihi bilmiyorlar diyorlar. ve ayrıca bir kısmı da şunu söylüyor. Mekke'nin fethi Mekke'de bile kutlanmıyor bizim ülkemizde niye kutlanıyor. Ben buradan sesleniyorum onlara. Biz öyle bir ecdadın torunlarıyız ki tarihin vaktini ezberleyen değil tarih yazan ecdadın torunlarıyız. Biz Mekke'nin fethinin ne zaman yapıldığının hangi ruhla yapıldığının da farkındayız."



Programa Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı Genel (MGV) Genel Başkanı Salih Turhan'ın yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok'un yanı sıra protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR

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