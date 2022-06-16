Balıkesir'de meslek lisesi öğrencileri robot tasarlayıp üreterek geleceğe hazırlanıyor - Son Dakika
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Balıkesir'de meslek lisesi öğrencileri robot tasarlayıp üreterek geleceğe hazırlanıyor

16.06.2022 13:42
Balıkesir'de meslek lisesi öğrencileri robot tasarlayıp üreterek geleceğe hazırlanıyor

Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Bölümü öğrencileri, aldıkları donanımlı eğitim sayesinde üniversiteye girişte ve mesleğe hazırlanmalarında güçlük çekmiyor.

Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Bölümü öğrencileri, aldıkları donanımlı eğitim sayesinde üniversiteye girişte ve mesleğe hazırlanmalarında güçlük çekmiyor.

Okulun Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alan Şefi Erdem Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölümde sadece elektronik değil mühendisliğin tüm alanlarında eğitim verdiklerini bildirdi.

Öğrencilere solidworks, 3 boyutlu çizim programlarını, elektronik programları öğrettiklerini ifade eden Doğan, katıldıkları ilk robot yarışmasında 3 ödül aldıklarını, bunun da önemli bir başarı göstergesi olduğunu söyledi.

Doğan, "Okulumuzda günümüzde revaçta olan ve öğrencilerimizin mutlaka öğrenmesi gereken kodlama eğitimlerini veriyoruz. Elimizden geldiğince imkanlarımız ölçüsünde robot yarışmalarına katılım sağlıyoruz. Öğrencilerimizin mesleki olarak ve okula aidiyet duygularını artırmaya çalışıyoruz. Sadece akademik değil, mesleki olarak gelişiyorlar." dedi.

Okul olarak katıldıkları ilk robot yarışmasında en genç takım ve en çok puan toplayan takım ödüllerini aldıklarını aktaran Doğan, endüstriyel tasarım ödülünü de kazandıklarını dile getirdi.

Her sene öğrencilere bir konu verildiğini, bunun üzerine öğrencilerin robot tasarladığını anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Bu seneki görev tanımımız bir basketbol potamız var, oraya basket atmamız sağlanıyor. Bunun sonunda bir tırmanma şeridimiz var, buraya tırmanıyor robotumuz. Bunu bir oyun ya da oyuncak olarak görmemiz lazım. Bu büyük bir otomasyon sisteminin başlangıç hali. Yürüyen bantlar, çalışan makineler var. Bunlar kodlanıyor. Bunların hepsinin minimize edilmiş hali bu robotumuz."

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Bölümü alarak il genelindeki akıllı tahtaların onarımını da yaptıklarını kaydeden Doğan, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Kontenjanı (MTOK) sayesinde mezunların üniversitelerin elektrik-elektronik, bilişim mühendisliği, uçak sistemleri, uçak elektroniği, adli bilişim mühendisliği gibi bölümlerine girmelerinde, askeri okullarda avantajlı olduğunu sözlerine ekledi.

9. sınıf öğrencisi Mehmet Efe ise meraklı olması ve bölümün meslek konusunda önünün açık olması sebebiyle elektrik-elektronik alanını seçtiğini belirtti.

Bu yıl iki ayrı yarışmaya katıldıklarını bildiren Efe, "İlk yarışmada robotumuza her yıl yeni görevler veriliyor. Bizler de robotumuzu kodlayarak bu görevleri tamamlamayı amaçlıyoruz. Diğer bir yarışmada ise 45-60 kilogramlık robotlar yarışıyor. Bu sene basket atması gereken bir robot yapmamız gerekiyordu. Her sene farklı bir görev belirlenmiş oluyor, biz de ona göre robotumuzu yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de meslek lisesi öğrencileri robot tasarlayıp üreterek geleceğe hazırlanıyor - Son Dakika

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