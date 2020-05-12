Balıkesir'de mevsimlik tarım işçileri için koronavirüs tedbirleri alındı - Son Dakika

Balıkesir'de mevsimlik tarım işçilerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hijyen ve koruyucu malzemelere erişimi ve nakil ile barınma koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapılıyor.

Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mevsimlik Tarım İşçileri Komisyonu kararları doğrultusunda il genelinde mevsimlik tarım işçileri için çeşitli uygulamalar yürütülüyor.

Üretim yapan çiftliklerde tedbir amaçlı özel izolasyon alanlarının kurulduğu, işçi ve ailelerinin Balıkesir'e gelmeden önce yaşadıkları şehirlerde sağlık kontrolünden geçirildiği belirtilerek, çalışmak üzere geldikleri çiftliklerde de şirket doktoru tarafından yeniden sağlıklarının kontrol edildiği ifade dildi.

İşçilerin üretim alanına girmeden önce 14 gün boyunca izole edildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kırmızı olarak adlandırılan sosyal izolasyon alanında 14 günlük tedbir karantinasını tamamlayan mevsimlik tarım işçileri yeşil olarak adlandırılan üretim alanına geçerek çalışmaya başlıyor. Yeşil bölgeye geçerek çalışmaya başlayan işçilerin sağlık taramaları, iş yeri hekimleri tarafından düzenli olarak yapılarak, günlük olarak ateşleri ölçülüyor."