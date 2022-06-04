Balıkesir'de meydana gelen iki deprem sonrası Vali'den ilk açıklama: Olumsuz bir durum yok - Son Dakika
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Balıkesir'de meydana gelen iki deprem sonrası Vali'den ilk açıklama: Olumsuz bir durum yok

04.06.2022 03:07
Balıkesir'de meydana gelen iki deprem sonrası Vali'den ilk açıklama: Olumsuz bir durum yok

Balıkesir'de art arta yaşanan 4.1 ve 4.7'lik depremin ardından Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan ilk açıklama geldi. İlk tarama sonuçlarına göre olumsuz bir durumun olmadığını belirten Şıldak, "Afad ve Jandarma ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde korkutan iki deprem meydana geldi. 45 dakika arayla gerçekleşen depremlerin şiddeti 4.1 ve 4.7 olarak ölçüldü.

BALIKESİR VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Konu hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını belirtti. Şıldak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Karesi İlçemiz kırsalında meydana gelen 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki iki deprem sonucunda ilk tarama sonuçlarına göre olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Afad ve Jandarma ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Balıkesir'de meydana gelen iki deprem sonrası Vali'den ilk açıklama: İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yok

BURSA, İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Balıkesir merkezli gerçekleşen deprem; Bursa, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. İlk deprem 01.13'te 4.1, ikinci deprem ise 01.58'de 4.7 büyüklüğünde gerçekleşti.

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Balıkesir'de 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü Balıkesir'de 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü Balıkesir Karesi'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem Balıkesir Karesi'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de meydana gelen iki deprem sonrası Vali'den ilk açıklama: Olumsuz bir durum yok - Son Dakika


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