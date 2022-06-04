Balıkesir'in Karesi ilçesinde korkutan iki deprem meydana geldi. 45 dakika arayla gerçekleşen depremlerin şiddeti 4.1 ve 4.7 olarak ölçüldü.
Konu hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını belirtti. Şıldak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Karesi İlçemiz kırsalında meydana gelen 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki iki deprem sonucunda ilk tarama sonuçlarına göre olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Afad ve Jandarma ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Balıkesir merkezli gerçekleşen deprem; Bursa, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. İlk deprem 01.13'te 4.1, ikinci deprem ise 01.58'de 4.7 büyüklüğünde gerçekleşti.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de meydana gelen iki deprem sonrası Vali'den ilk açıklama: Olumsuz bir durum yok - Son Dakika