BALIKESİR - Mezun olacağı hafta yangında ölen liselinin okulunda buruk karne töreni

Balıkesir'in Havran ilçesindeki evlerinde çıkan yangında yaşamını yitiren lise öğrencisi, eğitim öğretim yılının son gününde sırasına konulan karanfiller, fotoğrafı, karnesi ve onur belgesi ile anıldı.

Yakalarında 17 yaşında hayatını kaybeden Tayfun Çetinkoz'un fotoğrafını taşıyan okul arkadaşları ve öğretmenleri, Havran Kaymakamı Enver Özderin'in karne ve onur belgesini sıraya bıraktığı sırada göz yaşlarına hakim olamadı.

Karnenin birinci dönem kısmına "Başarılı", ikinci dönem bölümüne ise "Sözün bittiği yerdesin, ışıklar içinde uyu." yazıldı.

Havran Muzaffer Leman Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12/B sınıfındaki karne töreninde konuşan Özderin, çok üzgün olduklarını söyledi.

Karne törenlerinin genelde cıvıl cıvıl olduğunu belirten Özderin, "Birkaç gün önce yaşanan üzücü olaydan sonra maalesef Tayfun'u kaybettik. Köyüne gittiğimizde muhtar olsun, diğer vatandaşlarımız olsun Allah razı olsun Tayfun'dan çok iyi bahsettiler. Herkesten iyi cümleler duyduk." dedi.

Özderin, Tayfun'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu da gencin yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Tayfun bugün burada olsaydı, o da sizin gibi karnesini alsaydı, o da mezun olsun isterdik ama takdiri ilahi böyle gerçekleşti. Rabbim onun mekanını cennet eylesin." ifadesini kullandı.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, hüzünlü olduklarını kaydederek, başsağlığı temennisinde bulundu.

Tayfun'un sınıf arkadaşlarından Celalettin Aşıcı, onu şu sözlerle anlattı:

"Çok iyi bir çocuktu. Kimseye bulaşmaz, çok sakin bir çocuktu. Arkadaşlarına saygılı bir çocuktu. Okuluna aksatmadan gelir giderdi. Çok anlayışlı bir çocuktu. Ne kırılacak ne de seni kıracak bir çocuktu. Arkadaşlarımız olarak çok üzgünüz. Aramızda olmasını isterdik. Böyle bir durum bizi çok üzdü."

Melisa Kaya ise onun ölümünden büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Hep beraber gülüp eğlenirdik. Çok severdik onu." diye konuştu.

Olay

Havran ilçesi kırsal Kobaklar Mahallesi'nde 15 Haziran'da Tahir Çetinkoz'a ait iki katlı evde yangın çıkmıştı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, yangını söndürdükten sonra evi kontrol ettiklerinde, Çetinkoz'un oğlu Tayfun Çetinkoz'un cansız bedeniyle karşılaşmıştı.