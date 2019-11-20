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Balıkesir'de milli heyecan

6 saat önce

CEV U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Balkan 1. Ön Eleme Turu maçları Balıkesir'de yapılacak.

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CEV U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Balkan 1. Ön Eleme Turu maçları Balıkesir'de yapılacak.


Türkiye ile birlikte Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan'ın yer alacağı ön eleme turu maçları 26-30 Kasım tarihleri arasında Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılacak.


Karşılaşmaların programı şöyle:


26 Kasım Salı


16.09 Bulgaristan - Romanya


18.30 Türkiye - Yunanistan


Sırbistan (bay)


27 Kasım Çarşamba


16.00 Yunanistan - Sırbistan


18.30 Türkiye - Bulgaristan


Romanya (bay)


28 Kasım Perşembe


16.00 Sırbistan - Romanya


18.30 Bulgaristan - Romanya


Türkiye (bay)


29 Kasım Cuma


16.00 Sırbistan - Bulgaristan


18.30 Romanya - Türkiye


Yunanistan (bay)


30 Kasım Cumartesi


15.00 Romanya - Yunanistan


17.30 Türkiye - Sırbistan


Bulgaristan (bay) - BALIKESİR

Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:48 Kaynak: İHA
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