Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 6 kişi öldü, 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 6 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

11.06.2022 13:27
Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 6 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Dursunbey-Kepsut kara yolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 10 AEA 731 plakalı minibüs ile 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Minibüstekilerin, Balıkesir'deki bir düğüne katılmak üzere Dursunbey'den hareket ettiği öğrenildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 6 kişi öldü, 12 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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