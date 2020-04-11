Balıkesir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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Balıkesir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
28 dakika önce
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, O.E. idaresindeki 10 S 10448 minibüs, 17 Eylül Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde, U.C. yönetimindeki 10 PM 678 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada U.C. ile araçlarda bulunan Batuhan Bozkurt, Tuğrul Bozkurt, Reşit Kaplan ve Atakan Kılınç yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 10:06 Kaynak: AA
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