Balıkesir'de motoru arızalanan lastik bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında motoru arızalanan lastik botta bulunan 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botla denize açıldı.
Bir süre sonra motoru arızalanan lastik bot sürüklenmeye başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Düzensiz göçmenler, ekipler tarafından kurtarıldı.
Kaynak: AA
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