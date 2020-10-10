Balıkesir'de motosiklet çaya uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çaya uçan motosiklet sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Akçay Mahallesi Kızılkeçili Çayı'nda meydana geldi. Ali T. idaresindeki 10 KB 382 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünü kaybetmesi ile çaya uçtu. Yaralanan sürücü Edremit İtfaiyesi ekipleri tarafından çaydan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. - BALIKESİR